Winkelier achtervolgt parfumdief in centrum van Tiel

De politie heeft maandag in Tiel een winkeldief opgepakt. Dat gebeurde na een achtervolging door de winkelier in het centrum van de stad.

De winkelier kon de verdachte halverwege de Waterstraat aanwijzen. Die dief had het geurtje nog op zak, meldt wijkagent Erwin van Dalen. 'Gelukkig was de eigenaar oplettend en had hij goede beelden waar de diefstal duidelijk op was te zien.'

De parfumdief is niet de enige die het de afgelopen dagen op winkels in Tiel had voorzien. In twee dagen tijd was de politie volgens Van Dalen druk met drie winkeldieven.