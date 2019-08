Winkelier achtervolgt parfumdief: 'Als een kind nou een appel steelt, oké'

De politie heeft maandag in Tiel een winkeldief opgepakt. Dat gebeurde na een achtervolging door winkelier Guido de Wit in het centrum van de stad. 'Je moet niet te bang zijn', zegt de winkelier.

door Esther Hendriks

De Wit vertelt hoe het voorval plaatsvond toen hij alleen in de zaak bezig was een klant te helpen. 'Ik zag de meneer binnenkomen en zich verdacht gedragen. Een beetje kijken en doen, toen was hij alweer weg.'

Omdat het personeel de producten in de winkel altijd strak spiegelt zag hij gelijk dat er wat gestolen was. Om het zeker te weten keek hij de camerabeelden terug. En die bevestigden zijn vermoeden.

Een lesje 'winkeldief aanhouden'

De winkelier doet veel tegen winkeldiefstal en handelde dan ook snel. 'Meestal bel ik de politie en dan loop ik achter de dief aan. Ze moeten ergens heen.' Hij houdt het veilig, want een aanhouding blijft tricky. 'Meestal houd ik ze niet zelf staande. Ik laat me geen blauw oog slaan voor een parfum.'

Al moet je volgens hem ook niet te bang zijn. De winkelier doet zijn spannendste verhaal uit de doeken. 'Ik heb wel een keer met iemand over straat liggen rollebollen.'

Dat was deze keer niet nodig, want de politie was er snel bij en de winkelier kon de verdachte halverwege de Waterstraat aanwijzen. Die dief had het geurtje nog op zak, meldt wijkagent Erwin van Dalen. 'Gelukkig was de eigenaar oplettend en had hij goede beelden waar de diefstal duidelijk op was te zien.'

Tekst gaat verder onder de tweet:



Ook al kost het maar een tientje

De parfumdief is niet de enige die het de afgelopen dagen op winkels in Tiel had voorzien. In twee dagen tijd was de politie volgens Van Dalen druk met drie winkeldieven.

De Wit blijft oplettend, want ook al gaat het om een tientje, diefstal is diefstal. 'Ik laat ze niet lopen, dan geldt het recht van de sterkste. Niemand heeft parfum nodig voor zijn levensonderhoud. Als een kind nou een appel steelt, oké. Maar dit is pure hebzucht.'