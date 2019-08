Ongeloof over hoogte inzameling Scherpenzeel, dochter 'heel blij' met bedrag

De dochter van het gezin uit Scherpenzeel dat op 27 juli betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Zuid-Duitsland, heeft gereageerd op de geldactie die een inwoonster vorige week begon voor de achtergebleven gezinsleden. Op de site geef.nl zegt het meisje van 12 jaar: 'Ik wil jullie allemaal bedanken. Het maakt mij heel blij! Liefs.' Intussen blijft het bedrag oplopen.

Bij het ongeluk overleden de vader (44) en het jongste dochtertje van 4 jaar. De moeder kreeg tijdens het rijden een herseninfarct en haar toestand is nog altijd zorgwekkend.

De zoon van 11 jaar is nagenoeg ongedeerd en de dochter van 12 jaar heeft dus gereageerd op de doneeractie van initiatiefneemster Annet van Riel. 'Het was fijn van haar te horen', zegt Van Riel. 'Daar doen we het tenslotte voor.'

37.000 euro

Ze heeft ruim 37.000 euro binnen. Aanvankelijk ging de Scherpenzeelse uit van een bedrag van 15.000 euro, maar toen dat bedrag al binnen een dag was bereikt, zei ze te hopen op 25.000 euro. 'En nu? Ik ben in shock, dit is waanzinnig. Het verhaal staat ook in heel veel kranten. Zelfs in Twente en Limburg.'

De tussenstand is het opgetelde bedrag van twee inzamelingen. Een tweede was noodzakelijk omdat de eerste actie door een hack niet meer bereikbaar was. Van Riel: 'Ik dacht eerst dat de site overbelast was, maar de volgende ochtend ben ik maar gaan bellen. Toen hoorde ik van het hack en ze adviseerden me naar een inzamelingspagina van een concurrent te gaan. Zo belangrijk vonden ze de actie voor de familie.'

Even schoot door haar hoofd dat het op dat moment gedoneerde geld (18.000 euro) als sneeuw voor de zon was verdwenen. 'Gelukkig was dat niet zo.'

