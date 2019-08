Grond onder graven in Beek weggespoeld: 'Bezoek is op eigen risico'

'Voor de veiligheid hebben we de linten opgehangen en hebben we ook een waarschuwingsbordje geplaatst', zegt beheerder Tonnie Roes van de begraafplaats.' Volgens Roes zijn rond de twintig graven beschadigd geraakt door de hoosbui en valt de overlast voor de bezoekers van de begraafplaats mee.

'Ik heb gisteren een mailtje ontvangen van een mevrouw die regelmatig het graf van haar ouders bezoekt. Ze had de afzetlinten gezien en vroeg zich af of het veilig genoeg was', vertelt Roes. 'Het is op eigen risico dat mensen de graven bezoeken, want ik ben afgelopen weekend al weggezakt in de losse ondergrond.'

Graven blijven gespaard

Volgens Roes is er geen gevaar dat graven zullen wegspoelen. 'De graven rusten op paaltjes in de grond, waardoor de grond eronder verzakt, maar de graven zelf gespaard blijven', aldus Roes. Volgens de beheerder van het kerkhof gebeurt het wel vaker dat bij stevige buien de grond verzakt, maar van deze omvang heeft Roes dat nog niet meegemaakt.



Donderdag wordt de schade aan het kerkhof hersteld door een groepje vrijwilligers van de parochie Gabriel. 'Waar er openingen zitten, schuiven we zand onder de graven en stampen we het goed aan.' Tot die tijd blijft een deel van de begraafplaats afgezet met linten.

Bekijk de reactie van Tonnie Roes op de begraafplaats: