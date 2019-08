Een Turks stoombad of glijbaan? De recreatiezwemmers in Apeldoorn mogen het zeggen

Wat wil de recreatieve zwemmer terugzien in een nieuw zwembad in Apeldoorn? Met die vraag gaan ambtenaren van de gemeente Apeldoorn de boer op. De enquêteurs waren al in zwembad Malkander en De Sprenkelaar, dinsdag is het Boschbad aan de beurt.

Zwembad De Sprenkelaar in de wijk Zevenhuizen loopt richting het einde van zijn levensduur en moet vervangen worden. Waar het nieuwe zwembad moet komen is nog niet duidelijk, maar nu al wil de gemeente weten wat de recreatieve zwemmers van het bad verwachten. Moeten er veel glijbanen komen of juist niet? Is een Turks stoombad onmisbaar? Inwoners van Apeldoorn die goede ideeën hebben over de inrichting van het nieuwe bad kunnen de enquête invullen. Dat kan overigens ook online.

Nog een aantal jaar wachten

De sportverenigingen zijn al eerder om hun mening gevraagd en nu worden 'gewone mensen die af en toe gaan zwemmen' bevraagd, vertelt enquêteur Janine Koning. Ze kunnen haar vertellen wat ze belangrijk vinden aan een bad en of ze baantjes trekken of liever recreatief zwemmen. Houdt de gemeente dan rekening met alle wensen? 'Sommige wensen zijn misschien een beetje te gek, maar we vinden het belangrijk dat inwoners met plezier naar de zwembaden gaan.'

Een aantal jaren geleden is het Sportfondsenbad in het centrum van Apeldoorn al dicht gegaan en ook De Sprenkelaar is volgens de gemeente niet toekomstbestendig als het gaat om duurzaamheid. Eind dit jaar, begin volgend jaar hakt de gemeente de knoop door over de invulling van het nieuwe bad. Wanneer zwembad opent, is nog niet bekend. 'Dat kan nog wel een aantal jaartjes duren', aldus Koning.

Luister naar het gesprek met Janine Koning en een badgast: