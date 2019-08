Zomer in Gelderland: Eindelijk een kerk in Stroe!

Opdracht: Stroe moet een kerk bouwen!

Stroe wil uiteraard de mooiste plaats van Gelderland worden. Om die felbegeerde titel te krijgen, moet het team hun best doen zoveel mogelijk punten te scoren op de verschillende spelonderdelen tijdens de uitzending. Één onderdeel is de dagopdracht en die is vandaag als volgt:

Foto: Omroep Gelderland

De tekst gaat verder onder de video.



Kom je langs?

Het team kan ook punten verdienen door het plein zo vol mogelijk te krijgen. Lijkt het je leuk om een kijkje te nemen tijdens de uitzending? Kom dan naar Dorpshuis De Hofstee (Stroeërweg 49) en zorg dat je er uiterlijk om 18.00 uur bent, want dan gaan we het publiek tellen.

Genoeg te zien en te doen in Stroe

Je kunt er natuurlijk ook een dagje uit van maken. Lees hier wat er allemaal te zien en te doen is in Stroe. Voor de nodige voorpret kun je ook nog de uitzending van Op weg naar Zomer in Gelderland terugkijken.

De tekst gaat verder onder de video.



Extra zomerkriebels

Tussen 14:30u en 15:00u kun je live op de Zomer in Gelderland Facebookpagina meekijken met Alberto Radstake die je de sfeer op het plein laat zien en gaat kijken hoe ver het team al is met de dagopdracht. Daarnaast krijg je gedurende de dag verschillende video's voorgeschoteld. Tipje van de sluier? Iets met de opdracht, een rad en spekjes. Nieuwsgierig? Mooi! Like onze Facebookpagina en mis niks.

Zomer in Gelderland zie je van 5 tot en met 30 augustus elke werkdag om 18:20 uur bij Omroep Gelderland.

Zie ook: Zomer in Gelderland: Elden op de eerste plek