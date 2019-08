Eigenaar na vondst professioneel drugslab achter woonhuis: 'We voelen ons flink genaaid'

door Sven Strijbosch

Twee zeecontainers met daarin een lab om amfetamine te produceren. De containers staan nog steeds achter het huis van de familie, maar de politie heeft de inhoud inmiddels in beslag genomen. De ontmanteling van het drugsfabriekje vond plaats onder toeziend oog van zwaarbewapende agenten. De familie moest het huis uit en heeft een nacht in een hotel doorgebracht.

'Geluk dat lab niet ontploft is'

'Het vuur is ontstaan in de schuur naast de zeecontainers. De desbetreffende containers waren verhuurd. We hebben geluk gehad dat het lab niet is ontploft. We runnen hier een paardenpension en autogarage, dat maakt het extra gevaarlijk voor mens en dier', vertelt de eigenaar. Ondanks het feit dat het lab pal achter het woonhuis stond, zegt hij niets te hebben gemerkt.

In deze twee zeecontainers zat het amfetaminelab - Foto: Omroep Gelderland

'Dit gedeelte gebruikt mijn zoon altijd, maar die is nu met vakantie. Misschien dat ze juist nu hebben gedacht: we bouwen het lab op', vervolgt de eigenaar. De twee containers zouden vanaf juli zijn verhuurd voor 200 euro per container per maand.

De zoon van de eigenaar, die eveneens in het bedrijf actief is, reageert vanaf zijn vakantieadres in Italië: 'Ik ben me rot geschrokken en dacht eerst: ik rij naar huis. Maar ik kan toch niks doen. Ik heb niks door gehad. De huurders waren er ook nooit op rare tijden, dus het is heel vreemd. Het levert in ieder geval een hoop gezeik op.'

Eigenaar eerder veroordeeld

De eigenaar zelf is in 2017 veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en 150 uur taakstraf. De man was betrokken bij een zaak met gestolen tractoren en werd uiteindelijk veroordeeld voor heling. Drie tractoren moesten terug naar de rechtmatige eigenaren. Die tractoren werden onder meer in het Achterhoekse Aalten gestolen.

De politie heeft de huidige drugszaak in onderzoek, maar er is nog niemand aangehouden. Een woordvoerder wil niets kwijt over mogelijke verdachten. Dat de zaak hoge prioriteit heeft mag duidelijk zijn. Eerder werd in de omgeving van Overasselt pijnlijk duidelijk welke gevolgen drugscriminaliteit kan hebben.

Dumpingen in de omgeving

Aan de Rotsestraat - een straat achter het ontmantelde lab - werd in januari 4000 liter drugsafval gedumpt. Eerder al, in 2018, trok een kilometerslang spoor van lekkend drugsafval door de gemeente Heumen en Nijmegen. Of die lozingen te maken hebben met dit lab aan de Ewijkseweg in Overasselt kan de politie nog niet zeggen.

De eigenaar van de grond in Overasselt zegt nog weinig van de politie te hebben gehoord. Zijn zoon benadrukt dat de administratie is overlegd en de politie op de hoogte is van de verhuur.

