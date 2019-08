Boerkaverbod, hoe het wordt toegepast hangt af van waar je woont

door Huibert Veth

De gemeente Nijmegen gaat een instructie opstellen voor handhaving van de wet. Incidenten zoals afgelopen zondag waarbij er onduidelijkheid is over handhaving van het boerkaverbod wil de gemeente voorkomen. Een vrouw werd toen aangesproken op het dragen van een niqaab in een speeltuin. Hier bood de gemeente haar excuses voor aan.

Handhavers hebben daarom een duidelijke instructie nodig. Die gaat de gemeente maken. Andere gemeentes zullen ongetwijfeld hetzelfde doen. 'De interpretatie van de wet kan inderdaad per gemeente verschillen', geeft strafrechtadvocaat Frans Huijbers van Van Schie advocaten aan.

'Juiste uitleg nog niet te bepalen'

Een andere uitleg van dezelfde wet per gemeente klinkt misschien bijzonder. Toch is dat volgens Huijbers met handhaving vaker het geval. Wat de juiste uitleg is, is volgens hem nog niet te zeggen. 'Dat moet met jurisprudentie uitgemaakt worden.' Een gemeente moet volgens de strafpleiter eerst zeggen 'zo gaan we handhaven'. 'Daarna zal de rechter uitspraak doen.'

Huijbers erkent dat die rechtelijke uitspraken de komende tijd tot gevolg kunnen hebben dat meerdere gemeentes teruggefloten worden op hun handhavingsbeleid. 'Ongetwijfeld zullen er testcases komen.'

Strafrecht advocaat Mark Rosendaal van Corbeek Frijns Advocaten: 'Zoals ik het lees, wordt er bij het verbod in overheidsinstellingen gedoeld op een fysiek gebouw. Dat is dus geen speeltuin.' Maar wat is de exacte definitie van een overheidsinstelling? En vallen semioverheidsinstellingen hier ook onder? 'Dat is een goede vraag. De praktijk zal dat laten zien.'

