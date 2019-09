Zelf wassen of recyclen? Rivierenland moet luierbeleid kiezen

In het Rivierengebied nemen verschillende gemeenten de aankomende maand het besluit of ze luiers en incontinentiemateriaal apart gaan ophalen om te recyclen. Op dit moment wordt het materiaal nog met het restafval verbrand. Verwerker ARN is nu bezig met een pilot om te kijken of het plastic uit de luiers gescheiden kan worden. Volgens de wethouder Stefan van Someren van Neder-Betuwe, die deze pilot wil afwachten, is dat nog een best ingewikkeld proces.

Luierberg tegengaan

Volgens de Dodewaardse Wilma heeft de gemeente minder werk als ze wasbaar incontinentiemateriaal gaan aanmoedigen. Zelf is ze licht incontinent en gebruikt ze dagelijks wasbare katoenen inlegkruisjes. 'Het beeld dat dat vies en onhandig is, is onterecht', zegt zij. 'Het is allang niet meer zoals de luiers van vroeger.' De gemeente moet volgens haar het gebruik van wasbare luiers aanmoedigen om de berg luierafval tegen te gaan.

Volgens wethouder Stefan van Someren kan de gemeente mensen niet voorschrijven dat ze voor katoen kiezen. Wel ziet hij het probleem dat Wilma omschrijft. Van Someren: 'Mevrouw van Dorland heeft zeker een punt. Maar de gemeente bepaalt niet wat je koopt in de winkel. Ik vind het wel heel mooi dat mevrouw van Dorland zelf nadenkt. Dat is wat je wilt bereiken, dat iedereen nadenkt wat het beste is voor hem of haar.'

Minder kosten

Het verbaast Wilma dat weinig mensen wasbaar materiaal overwegen. 'Het broeit niet en het scheelt veel afval in je container. Wat weer scheelt in de kosten.' Sinds kort betalen inwoners van het Rivierengebied 1 euro per afvalzak die zij aanbieden.

Zelf werkte Wilma voordat ze ziek werd jarenlang in de zorg. Het gebruik van plastic omdat het praktisch is vindt zij een onmenselijk argument. 'Niemand wil een dikke prop plastic tussen zijn benen.' Ze hoopt dat mensen beseffen dat ze een keuze hebben en een katoenen luier of inlegkruisje gewoon eens proberen. 'Hopelijk zijn ze dan net zo enthousiast als ik.'