Overlast station Didam duurt nog een week

Treinreizigers tussen Arnhem en Doetinchem ervaren ook de komende week nog overlast van de werkzaamheden aan het spoor. In Didam betekent dat voor een aantal reizigers dat zij één kilometer moeten omlopen om bij de vervangende bussen in de Pittelderstraat te komen.

Door: Davie Klein Gunnewiek

'Er is afgelopen zaterdag door verschillende partijen gekeken naar een oplossing, maar daar is helaas niets uitgekomen', zegt woordvoerder Herman de Gooijer namens vervoersmaatschappij Connexxion. Afgelopen week zorgde de omleiding voor onvrede onder treinreizigers die vanuit het centrum van Didam naar de tijdelijke halte in de Pittelderstraat moeten lopen om bij de opstapplek van de snelbussen naar Doetinchem en Arnhem te komen.

'Er is gekeken of de spoorwegovergang onder beveiliging tijdelijk open kan, maar dat bleek niet mogelijk te zijn. Ook is er contact geweest met ProRail om een achtpersoons pendelbusje te laten rijden, maar ook dat bleek niet mogelijk', aldus de Gooijer. Omdat het vakantie is valt het aantal treinreizigers dat hier hinder van ondervindt mee.

Tweede spoor

Tussen Zevenaar en Didam wordt een tweede spoor aangelegd. Treinen rijden daar straks met een hogere snelheid. De overweg op de Babberichseweg in Zevenaar is afgesloten vanwege de werkzaamheden. Daar is een tunnel voor fietsers en voetgangers aangelegd. De spoorwegovergangen op het traject worden ook aangepast voor het dubbelspoor.

Als gevolg van de werkzaamheden geldt een aangepaste dienstregeling. Reizigers tussen Arnhem en Doetinchem worden met bussen vervoerd. Ook is er een langere reistijd en zijn er extra overstapmomenten. De werkzaamheden aan het spoor duren nog tot zondag 11 augustus. Met ingang van maandag 12 augustus rijden de treinen weer volgens de dienstregeling.

