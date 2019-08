Trekpaard Floor verlaat manege na trouwe dienst: 'Dat wordt wel even wennen'

Een bijzondere overdracht dinsdag. Na negen jaar trouwe dienst verlaat het Belgische trekpaard Floor de manege Zandewierde in Nieuw-Wehl. Nieuwe bestemming: het Openluchtmuseum in Arnhem.

Het paard is te oud geworden voor het zware werk op de manege. Bij het museum mag ze, in ruil voor wat lichte werkzaamheden, gaan genieten van haar pensioen. 'Een semi-pensioen, laat ik het zo zeggen', aldus bestuurslid Ben Ratelband.

'Als je hier op de manege komt, is Floor de eerst die je ziet', zegt Ratelband over het bijzondere paard. 'Ze is er altijd, dus dat zal best wel even wennen worden als ze er niet meer is straks.'

Toch is het afscheid van Floor onvermijdelijk. 'Onze manege is speciaal voor ruiters met een lichamelijk op geestelijke beperking. Floor trok de huifkar waar voornamelijk rolstoelgebonden mensen in zitten. Na bijna 10 jaar wordt dat dagelijks werk nu te zwaar', vertelt Ratelband.

Nieuw thuis vinden niet gemakkelijk

De manege ging op zoek naar een goede oude dag voor het paard. 'Maar dat is niet makkelijk voor zo'n groot paard. Ze eet niet alleen twee keer zoveel, ze heeft ook twee keer zoveel aandacht nodig. Er zijn niet heel veel plekken waar ze die zorg kan krijgen.'

Het Openluchtmuseum kan dat wel. 'Daar zijn we erg blij om. Floor gaat daar alleen nog wat lichte demonstratiewerkzaamheden verrichten en past ook heel goed in de sfeer van vroeger die het museum uitstraalt.'

Ratelband kijkt met gemengde gevoelens naar de overdracht. 'Het is heel fijn dat ze een mooie plek krijgt, maar je bouwt toch een band op met zo'n paard. Wij allemaal hier. Het zal wel raar zijn als ze straks niet meer in de wei staat als je aankomt.'