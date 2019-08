Oproep aan alle jongens en meisjes die wonen op de Paasberg in Arnhem

Mijn naam is Leo Feijten en ik woonde vanaf 1939 tot 1963 op de Vondellaan 14. Mijn ouders hebben daarna nog langer op dit adres gewoond. Momenteel ben ik bezig een jubileumboek te maken over de Paasberg en daarbij heb ik jullie hulp nodig. De Paasberg bestaat 100 jaar! In het boek staan heel veel verhalen van vroeger, foto’s van het ontstaan van de wijk tot ca. 1960. Mijn vraag aan jou is: Schrijf een verhaal over jouw leven op de Paasberg. • De school, • de straat waar je woont, • vrienden, • vriendinnen, • sportclub, etc. Dus gewoon het leven van alle dag of spannende gebeurtenissen. Maak er een leuke tekening bij of een foto. Een foto van jou samen met je ouders, broers of zussen is natuurlijk ook leuk. Foto’s en tekeningen scannen, 300dpi en sturen naar mijn mailadres: feijten@hotmail.com Graag insturen voor 15 augustus 2019 met vermelding van je naam, adres, telefoon en emailadres. Laat je verhaal ook eerst aan je ouders lezen. Als je wat wil vragen, stuur dan een mail. Nou, doe je best en maak er iets leuks van! Groet van Leo Feijten.

Meer informatie via deze website.

Heeft u een vraag? U kunt hieronder reageren.