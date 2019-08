Koningin Máxima bezoekt Beltrum, Toldijk en Doetinchem

Hoog bezoek in de Achterhoek binnenkort. Koningin Máxima bezoekt drie locaties. In Toldijk gaat ze naar basisschool De Rank. Daarna bezoekt de de bibliotheek in Doetinchem. En de koningin opent ook nog de eerste Groene Mineralen Centrale in Beltrum.

Op basisschool De Rank is de majesteit aanwezig bij de lancering van de Nationale AI-cursus Junior. Deze cursus moet kinderen de beginselen van kunstmatige of artificiële intelligentie (AI) bijbrengen. Op datzelfde moment beginnen leerlingen op basisscholen in heel Nederland met deze cursus.

De cursus is ontwikkeld om kinderen tussen de tien en veertien jaar de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie te laten ervaren aan de hand van interactieve opdrachten en voorbeelden uit hun belevingswereld.

Landelijke aftrap

Aansluitend bezoekt Koningin Máxima bibliotheek West-Achterhoek in Doetinchem. Hier krijgt ze uitleg over het belang van kennis over AI voor iedereen en over de vraag hoe een zo divers mogelijk publiek kan worden aangesproken. Bibliotheken in heel Nederland bieden vanaf 4 september de Nationale AI-cursus voor volwassenen en de Nationale AI-cursus Junior aan.

In de middag bezoekt de koningin de Groene Mineralen Centrale bij Groot Zevert in Beltrum. Het familiebedrijf is erg verheugd over het bezoek van Máxima. De Groene Mineralen Centrale is de eerste centrale in ons land waar dierlijke mest en andere organische reststromen worden gescheiden in een kunstmestvervanger, een bodemverbeteraar en schoon water. De kunstmestvervanger is een vloeibare meststof met daarin alle voor de gewassen benodigde mineralen.

Uit de regio

Boeren uit de Achterhoek nemen de kunstmestvervanger en bodemverbeteraar af van de Groene Mineralen Centrale. Alle gebruikte mest en organische reststromen zijn afkomstig uit de regio zelf. In dertig tot veertig dagen wordt de mest in biogasinstallaties vergist. Het gewonnen biogas wordt onder meer door de centrale zelf gebruikt als brandstof.