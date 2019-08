'Het gebeurt recht onder je ogen', buurt wil cameratoezicht na reeks autobranden

De autobrand van zondagnacht houdt de gemoederen in Ermelo flink bezig. Het is namelijk niet voor het eerst dat een geparkeerd voertuig aan de Sportlaan in lichterlaaie staat. 'Zulke dingen horen niet te gebeuren. En het gebeurt veel te vaak.'

Aan het woord is buurtbewoner Pascal Vierwind, buurman van de eigenaar van de auto die zondagnacht uitbrandde. En dat was al voor de tweede keer, weet hij. 'Er is al eerder van hem een grote, verlengde bestelbus in brand gestoken.'

Op heterdaad betrappen

Ook zijn eigen auto moest er twee jaar terug op oudejaarsavond aan geloven. Daarbij ging het om een auto die zijn vrouw van haar moeder had gekregen en dus ook emotionele waarde had. 'Je schrikt je te pletter. Het gebeurt eigenlijk recht onder je ogen', zegt Vierwind.

Zie ook: VIDEO | Opnieuw auto in Ermelo in vlammen op

Het lastige aan de autobranden is dat er volgens hem achteraf weinig aan te doen is. 'Zo iemand moet op heterdaad betrapt worden, anders kun je achteloos aan de gang blijven.'

Afschrikken

Dat de politie op de dag na de brand meerdere keren door de straat rijdt, vindt hij dan ook niet meer dan 'leuk, lief en aardig'. 'Ik ben van mening dat het totaal geen zin heeft. Zulke dingen gebeuren 's nachts.'

Luister naar het gesprek van Pascal Vierwind met verslaggever Steven Ophoff (de tekst gaat daaronder verder):



Cameratoezicht is volgens hem de enige oplossing. 'Dat is het beste en zal denk ik ook het meest afschrikken. En daarbij misschien her en der een klein bordje met dat er cameratoezicht is.'

Burgemeester deelt zorgen

Cameratoezicht is volgens de gemeente geen ondenkbare oplossing. 'Maar het is de vraag of het helpt, omdat er op verschillende locaties branden zijn geweest', zegt een woordvoerster.

Burgemeester André Baars deelt volgens haar de zorgen van de inwoners. Hij heeft de politie verzocht elke brand voortaan te laten onderzoeken door de technische recherche. Ook wil hij dat er extra wordt gesurveilleerd in de straten waar autobranden zijn geweest. 'En we vragen buurtbewoners alert te zijn en de politie te bellen als ze een verdachte situatie zien.'

Onderzoek

De politie zegt nog te onderzoeken of er sprake is van brandstichting en of die eventueel te maken heeft met de eerdere autobranden. 'De forensische opsporing doet nu onderzoek', aldus een woordvoerder.

Eventuele vervolgacties vanuit de gemeente hangen volgens de woordvoerster af van de uitkomsten van het politieonderzoek.