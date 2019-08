Stolpersteine voor Holocaust-slachtoffers in Gelderland

In oktober komt de Duitse kunstenaar Gunther Demnig naar onze provincie om nieuwe 'Stolpersteine' te leggen. De stenen, ook wel struikelstenen genoemd, herinneren aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn door de nazi's.

Struikelstenen, meer dan 60-duizend liggen er inmiddels, in heel Europa. Ze laten ons struikelen met hart en hoofd, zodat we ze niet vergeten: de levens die verloren gingen. Gunther Demnig brengt ze aan in het trottoir bij de vroegere woonhuizen van mensen die door de nazi’s werden opgepakt en vermoord of tot zelfmoord gedreven.

Struikelstenen in Wapenveld en Heerde

Op de website van de stichting van Gunther Demnig staat dat er op 1 oktober nieuwe stenen in Wapenveld en Heerde worden gelegd. Vanuit de toenmalige psychiatrische instelling De Dreef in Wapenveld werden zes Joodse patiënten weggevoerd naar de vernietigingskampen van de nazi's: Joseph van Dijk, Edmund Simon Goudsmit, Ed M. Hijmans, René Strauss, Alfred Vredenburg en Maurits de Vries. Van de meesten is vastgesteld dat zij in vernietigingskamp Sobibor zijn omgebracht. In Heerde zijn Joodse bewoners van de Dorpsstraat en de Bonenburgerlaan op transport gezet en vermoord.

Legging in Arnhem

Op 8 oktober worden in Arnhem ter hoogte van Hommelstraat 28 zes struikelstenen gelegd voor het echtpaar Salomon Pels en Sientje Schoonhoed, hun kinderen Leizer, Philip en Aaltje en de echtgenoot van Aaltje: Josua Spanjar. In de Burgemeester Weertsstraat komen struikelstenen ter nagedachtenis aan Abraham van West, Johanna Menko en hun 2-jarig dochtertje Eva Irene van West.



75 jaar Vrijheid zond op 2 april 2018 een reportage uit over struikelstenen in Herwijnen: