Help Elden weer aan boeken voor hun openbare boekenkast

In Elden staat een openbare boekenkast. Jarenlang is het goed gegaan en haalde iedereen netjes een boek eruit en stopte er weer een nieuw boek in. Hij was altijd aardig gevuld en de inwoners maakte er goed gebruik van. Tot afgelopen nacht een auto stopte bij de kast en er een paar mannen de boekenkast hebben leeggehaald.

Op het moment kan Elden dus niet meer lezen! Help daarom Elden weer aan boeken.

Heeft u boeken thuis die staan te verstoffen? Doneer ze bij de openbare boekenkast in Elden. Kom ze afgeven in de boekenkast zodat hij weer gevuld is.

Meer informatie over de boekenkast? Kijk op deze website.