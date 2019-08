Nadï (25) doet emotionele oproep: 'Waar vind ik een sociaal leven?'

Nadï stuurde deze tweet afgelopen woensdag de wereld in. Haar roep om contact was niet aan dovemansoren gericht: de tweet werd honderden keren gedeeld en geliked, en ze kreeg meer dan honderd hartverwarmende reacties.

Dat niet alleen ouderen eenzaam kunnen zijn, is al jaren bekend: uit cijfers van de GGD (2016) blijkt dat 39 procent van de jongeren tussen de 19 en 34 jaar zich (wel eens) eenzaam voelt. Uit een enquête van EenVandaag kwam zelfs naar voren dat 43 procent van de jonge mensen zich minstens één keer in de week eenzaam voelt.

Aandacht vooral voor ouderen

Toch wordt eenzaamheid vooral geassocieerd met ouderen. 'De aandacht ligt vaak op ouderen, maar het betreft ook zeker mensen onder de 30', aldus Nadï.

Haar eigen isolement komt door zowel haar ziekenhuisverleden als door geldgebrek. 'Ik ben al mijn hele leven chronisch ziek. Daarnaast had ik ook een aangeboren afwijking in mijn darmstelsel. Die is nooit erkend, waardoor ik van veel medische fouten heb meegemaakt. Daardoor kan ik weinig de deur uit kan. Nog over de pijn niet gesproken. Ik slik heel veel morfine om in ieder geval elke dag eventjes de deur uit te gaan. Maar echt werken, studeren of iets dergelijks zit er helaas niet in.'

Trein al te duur

Omdat ze moet rondkomen van een Wajong-uitkering, zit 'even een drankje doen in de stad' of een betaalde activiteit er niet in. Haar beste vriendin woont in Ede, maar die kan ze vanwege de treinkosten zelf niet opzoeken. Terwijl ze zo graag gezichten om zich heen ziet. Vrijwilligerswerk heeft ze geprobeerd, maar dat was ook niet te combineren met onverwacht zware dagen.

'Ik ben echt niet iemand die enkel wacht tot het geluk en de mensen me komen aanwaaien. Maar dat maakt het dus des te meer frustrerend. Want het lukt niet. Al meer dan 10 jaar niet.'

Bekijk de reportage (de tekst gaat verder onder de video):



Het bericht op Twitter kwam voort uit de hitte: toen kon ze al helemaal de deur niet uit, terwijl iedereen verder naar het strand ging, ging barbecueën met vrienden of de zomerfeesten vierde. 'Dat was het moment dat ik er echt even extra moeite mee kreeg en die tweet plaatste. Ik heb de kracht van Twitter zwaar onderschat, want ik werd overspoeld met die reacties.'

'Dat moet niet hoeven'

Binnenvaartschipper Kathleen Jansen, die vrijwel elk weekend aanmeert in Nijmegen, was één van de mensen die reageerde om een keer af te spreken. 'Ik vind het gewoon heel sneu dat ze alleen zit. Dat moet niet hoeven. Mijn vader zit ook alleen, maar die is al oud en dat is een andere situatie. Maar als iemand nog jong is...'

Afgelopen weekend leidde dat tot een afspraak tussen de twee. Spannend, vond Nadï, maar het klikte goed als ze eenmaal samen koffie drinken op de boot. Jansen: 'Volgens mij kunnen we allebei rustig tot 20.00 uur doorkletsen.'