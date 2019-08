Boerkaverbod onduidelijk voor gemeente Nijmegen: 'We werken nog aan instructies'

Waar het boerkaverbod precies geldt, is voor de gemeente Nijmegen nog niet helder. Dat laat een woordvoerster weten. Zondag werd een vrouw met gezichtsbedekkende kleding aangesproken in speeltuin De Leemkuil in Nijmegen, waarvoor de gemeente achteraf haar excuses aanbood.

'De verwarring is in eerste instantie ontstaan omdat De Leemkuil een betaalde speeltuin is, waarvan de gemeente exploitant is', zegt woordvoerster van de gemeente Mariska Schok bij Radio Gelderland. 'Dus zou je kunnen redeneren dat het gemeentelijk terrein is.'

Volgens haar is de gemeente nog bezig met het opstellen van instructies, omdat de wet pas vorige week is ingegaan. 'Ze hebben hun best gedaan om juist te handelen', vervolgt Schok. 'Het is gemeentelijk terrein wat ze als een soort overheidsgebouw gezien kunnen hebben. Helaas bleek daarbij dat het verbod niet geldt in de speeltuin.'

De regels zijn dat je met dit soort gezichtsbedekkende kleding niet in overheidsgebouwen mag komen, vertelt Schok. 'Dat geldt ook voor het openbaar vervoer en ziekenhuizen.' De vraag daarbij is of een speeltuin een overheidsgebouw is. 'Als de speeltuin door de gemeente geëxploiteerd wordt, is het in elk geval geen openbare ruimte.'

Restaurantje overheidsgebouw?

Kan een restaurantje bij een speeltuin dan weer wel een overheidsgebouw zijn? 'Nou ja, dat lijkt me dan alweer een duidelijkere situatie, want een restaurantje is wel een gebouw', zegt Schok.

'Maar wij zijn het nog druk aan het uitzoeken, ook voor al onze andere accommodaties. We gaan verder met uitzoeken wat nu precies de reikwijdte van deze regels is.' Het was inderdaad handiger geweest om dit vooraf te doen, geeft Schok toe. 'Dan kun je dit soort vervelende situaties vermijden.'

'Goed wat gemeente gedaan heeft'

VVD-raadslid Nick de Graaf: 'Volgens mij is het heel duidelijk wat er wel en niet mag.' Hij vindt dat er in de speeltuin niet veel mis is gegaan. 'Volgens mij is het heel goed dat de gemeente heeft aangegeven dat ze twijfelde of het wel of niet mocht. Daar moeten we niet zo moeilijk over doen. Ik zou namelijk ook heel blij zijn als er iemand gecontroleerd wordt met een integraalhelm of bivakmuts. Dus ik vind het eigenlijk wel goed wat de gemeente gedaan heeft.'

