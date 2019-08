UPDATE | Zorginstelling in Ede deels ontruimd na brand

In de geestelijke gezondheidszorginstelling De Riethorst in Ede heeft zondagnacht brand gewoed. Door de rookontwikkeling moest het pand aan de Willy Brandtlaan deels worden ontruimd. De meeste bewoners konden maandagochtend weer terug, zegt directeur Joke Groeneweg van Pro Persona.

De brand werd kort na 01.00 uur gemeld en ontstond volgens Groeneweg doordat een patiënt een matras in brand stak. De gesloten afdeling is vervolgens ontruimd.

Opvang in ziekenhuis

Negentien cliënten van De Riethorst werden tijdelijk opgevangen binnen het naastgelegen ziekenhuis de Gelderse Vallei. 'Normaal zoeken we een oplossing binnen Pro Persona, maar daar liggen nagenoeg alle bedden wel vol. Gelukkig konden we gebruikmaken van de dagopvang in het ziekenhuis. Die staat 's nachts leeg', vertelt Groeneweg.

De brandweer zegt dat twee personen die rook hadden ingeademd zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Eén verpleegkundige had volgens Groeneweg dusdanig veel rook ingeademd, dat ze voor observatie naar het ziekenhuis moest.

Twee patiënten overgeplaatst

De schade in het pand valt mee. Na een eerste schoonmaak konden bijna alle patiënten rond 08.00 uur weer terug naar hun afdeling. Voor twee patiënten is nog geen plek. Zij zijn tijdelijk naar een andere afdeling overgeplaatst.

Het komt volgens Groeneweg vaker voor dat patiënten in een GGZ-instelling brand proberen te stichten, bijvoorbeeld in een prullenbak of matras. Over het algemeen lukt het personeel om de brand in de kiem te smoren. 'Nu moesten we opschalen en extra personeel oproepen.' Ook het Gelderse Vallei zette extra mensen in.