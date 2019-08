Crowdfunding bioboer na droogte; van de hel in de hemel

door Madelien Jansen

Op de markt in Zutphen kochten vorig jaar ruim honderd klanten een 'droogtecertificaat' bij van Arragon. Vijftig euro per certificaat, waar klanten deze zomer groenten en fruit voor terug krijgen. Een voorschot dus, waardoor de bioboer er dit jaar heel anders bij zit dan een jaar geleden.

'Vorig jaar voltrok zich een ramp in de Achterhoek'

Het geld dat van Arragon ophaalde met zijn crowdfundingsactie investeerde hij in een duurzame watervoorziening, met een pomp, druppelslangen en sproeiers. 'Het is zoals de irrigatie werkt in Zuid-Frankrijk. Met droog weer, is er altijd water, precies op de juiste plek.'

En dat het werkt blijkt wel, want zelfs nu het wederom droog is blijft de grond vruchtbaar. 'Ik heb dit jaar twee keer zoveel groente', vertelt een opgewekte van Arragon.

De financiële hulp kwam voor de bioboer als geroepen. 'De nood was dit keer echt aan de man. Je kunt je voorstellen hoe mensen in het buitenland soms door een ramp getroffen worden. Nou vorig jaar voltrok zich in de Achterhoek ook een ramp.'

Groente verbouwen was voor Van Arragon nauwelijks mogelijk en de groente die wel groeide was van onvoldoende kwaliteit om te kunnen verkopen. Hoe hij op het idee kwam voor de actie? 'Een ingeving. Op een gegeven moment wordt de nood steeds hoger en ga je nadenken. En toen kreeg ik dit idee.'

Goede deal

Vanaf het moment dat Van Arragon de actie bekendmaakte in de lokale kranten kreeg hij steun uit allerlei hoeken. 'Dankzij die oproep kwamen mensen spontaan naar m'n marktkraam. Tachtig procent van de kopers kende ik helemaal niet. Die kwamen spontaan, uit geste, naar me toe.' Een deel van de certificaatkopers heeft hij deze zomer ook nog niet gezien bij zijn kraam. 'De mensen willen mij denk ik gewoon ondersteunen, uit goodwill, denk ik.'

Anne Hermsen uit Zutphen is één van de mensen die de bioboer annex marktkoopman vorig jaar te hulp schoten. 'Als boer ben je afhankelijk van het weer en van wat het land je geeft', zegt ze.

'Ik weet dat het hard werken is en dat je er dan door de weersomstandigheden niet uit kan komen, en dreigt kopje onder te gaan.' Dat vond ze onverteerbaar. 'En het is eigenlijk niet je hand ophouden, maar een goede deal. Want ik kan mijn geld nu inwisselen voor groente, en daar verlies ik niks op.'

Op de zaterdagmarkt wisselt Hermsen 10 euro van het certificaat in voor broccoli, bananen, courgette en koolrabi. 'De groente smaakt ook nog eens lekkerder dan ooit!'.

Verder verduurzamen

Het enorme succes van de droogtecertificaten geeft Bioakker, het biologische tuinbouwbedrijf van Van Arragon, een impuls om binnenkort nog verder te verduurzamen. 'Ik wil het hele systeem laten draaien op zonnepanelen. Die worden nog op het hele systeem aangesloten, en dan wordt het totaal duurzaam.'

Zo hoopt de Zutphenaar de komende jaren de droogteperioden effectief en duurzaam te overbruggen.