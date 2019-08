Het Keunenhuis: nieuwe trekpleister in de Achterhoek

De eerste live-wandeling van 2019 was bij Landgoed Keunenhuis in Woold bij Winterswijk. De verbouwing aan het Landgoed is net achter de rug. Het landgoed is een paar jaar terug samengevoegd met het bos in de Bekendelle, dat al eigendom was van Natuurmonumenten en vroeger deel uitmaakte van het Keunenhuis. In totaal heeft het landgoed nu 23 hectare waar hazen, reeën, vleermuizen en verschillende soorten vogels zoals de patrijs en de groene specht zich thuis voelen.

Boswachter Cor Sticker laat de wandelaars de omgeving om het Landgoed zien. De eiken verderop lijken het erg moeilijk te hebben. 'Wat je vooral ziet, is dat het erg droog is, vertelt Sticker. 'In totaal moet er 600-700 mm per jaar vallen in Nederland. Wij hebben nu een tekort van 270 mm in de Achterhoek, terwijl de droogste maand september nog moet komen.' Iemand uit de groep roept dat augustus toch de natste maand moet zijn van de zomer. 'Nou, dat zou misschien wel wezen, maar niet hier,' vertelt de boswachter. Waardoor de hele groep begint te lachen. De stemming zit er goed in op zondagochtend. Iedereen wil meer te weten komen over het landgoed en de natuur eromheen.



Het doel is om rondom het landgoed diverse producten te verbouwen op een biologische manier. 'We gebruiken geen mest, maar ruwe stalmest om verschillende soorten graan, bieten of peulvruchten te verbouwen. Uiteindelijk komt het allemaal op het bord terecht bij Nel.'

Kop-tot-kont-chef Nel Schellekens is samen met haar man Henk een bedrijf begonnen in het Keunenhuis. Nel gebruikt al haar producten. 'Ik gooi niks weg. Ik gebruik al mijn producten in een gerecht. Zelfs de kontjes van de courgette trek ik soep van,' vertelt Nel Schellekens. Haar haan, ram, stier, worden ook wel de mannen van Nel genoemd.

'Er zijn hanen, stieren en rammen op mijn naam geregistreerd. Dat zijn mijn mannen. De man staat voor het bijproduct. Dus ik controleer hoeveel eieren uit mijn haan komen. En als hij een volwaardig leven heeft gehad, dan wordt 'ie geslacht. En dan kan ik hem nog gebruiken als vlees. En daarbij gebruik ik ook alles,' vertelt de chef. 'Zelfs de organen.' Nel bereidt met streekproducten. En als ze het zelf niet in huis heeft, dan werkt ze samen met boeren in haar omgeving. 'Boeren horen gewoon bij ons bedrijf, want samen staan we sterker.'

