NEC gaat met 4-3-3 de competitie in

Er is bij NEC geëxperimenteerd in de voorbereiding, maar het systeem waarmee de competitie wordt begonnen is 4-3-3.

'Ja, 4-3-3 is duidelijk', verklaart trainer François Gesthuizen. 'De meeste jongens kennen dat. Het voordeel is wel dat we zouden kunnen switchen, omdat we in de voorbereiding ook met andere formaties hebben gespeeld. Maar op dit moment is het 4-3-3.'

Veel jeugdige talenten krijgen een kans, al moest Soufian El Karouani afhaken met een ribblessure. 'Linksback is een kwetsbare plek, we moesten hem op het laatst vervangen. Op die positie is er wel noodzaak tot versterking nodig. De jonge jongens draaien lekker mee. Ze moeten wel geholpen worden door de oudere spelers. Zoals Cas Odenthal, die speelde volwassen en degelijk vandaag. Maar bij jonge jongens weet je dat het niet altijd stabiel is. Maar dat is wel waar we naartoe willen in de toekomst, want de jeugd is de levensader van de club.'

Bart van Rooij, één van de jonge talenten van NEC (foto: Broer van den Boom)

De ervaren spelers Randy Wolters en Joey van den Berg lijken op de bank terecht te komen. 'Het is natuurlijk raar als we in de laatste wedstrijd voor de competitie alles omgooien. Er zijn best wel plekken waar we weten hoe het zit, maar we hebben ook nog wat keuzes te maken. Moeilijk te zeggen of we er klaar voor zijn. Dat komt ook mede door de jeugdigheid van dit team, de gemiddelde leeftijd is erg laag. Maar we hebben een redelijke voorbereiding gedraaid. Vandaag moesten we aan de bak tegen een team dat Primera Division speelt. Er moest stevig geduelleerd worden en daar gingen we goed in mee. We hebben ons de kaas niet van het brood laten eten.'