Pasveer: 'We willen dit seizoen dominanter zijn'

Remko Pasveer hield Vitesse op de been in het meeslepende gevecht met Ajax (2-2). 'We mogen blij zijn met een punt, maar als ploeg deden we het goed', reageerde de doelman.

Pasveer, die tot nu toe concurrentiestrijd met nieuweling Kostas Lamprou heeft gewonnen, keepte een uitstekende wedstrijd in Gelredome tegen de landskampioen. Hij verijdelde zeker drie opgelegde kansen voor Ajax in de tweede helft. 'Je wil klaar staan voor de ploeg en belangrijk zijn. Dat geeft een goed gevoel', sprak Pasveer in de catacomben na de puntendeling.

De doelman roemde Ajax. 'Het is niet zomaar een ploeg hè? Ze hebben veel internationale ervaring en het was logisch en niet verrassend dat ze veel balbezit zouden hebben. Natuurlijk hadden we meer gewild, maar dit is een mooie start. Daar kunnen we tevreden mee zijn.'

Mentaal moe

Ajax was voor rust heer en meester, maar in de tweede helft beet Vitesse meer van zich af en had Ajax het een lange fase lastiger. 'Als je veel achteruit loopt, wordt je mentaal moe. Op het eind waren wij dat. Het vergt ook veel concentratie, maar ik denk dat we als ploeg prima gespeeld hebben.'

Dominanter

Vitesse wil dit seizoen aan klantenbinding doen. Hoewel het vorig seizoen thuis alleen van Ajax verloor, werd er door de achterban vaak geklaagd vanwege het meestal saaie en stroperige spel. Pasveer is er duidelijk over. 'We willen dominanter zijn ten opzichte van vorig jaar. '