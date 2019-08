'Ik zag mezelf al als matchwinner tegen Ajax'

Vitesse begint sterker aan de tweede helft en dan neemt Bazoer zijn moment. Hij krijgt de bal aangespeeld en schiet hem keurig in de verre hoek. 'Een lekker moment was dat. Je scoort de 2-1 en denkt dat je matchwinner kan worden. Dat schiet wel door mijn hoofd. Maar je weet ook dat Ajax genoeg kwaliteit heeft voor de 2-2.'

Tekst gaat verder na de video:

Die viel uiteindelijk ook, maar dat deed niks af aan het goede resultaat voor Vitesse vandaag. 'Ik had daardoor ook een fantastisch debuut. Het publiek stond er ook mooi achter, tenminste: zo voelde ik dat in het veld. Ajax is niet de makkelijkste tegenstander, dus dit is een bonuspunt. Daar moeten we tevreden mee zijn', aldus Bazoer.

Rode kaart

Waar Bazoer iets minder tevreden mee kan zijn is de rode kaart die hij kreeg. In de slotfase pakte hij zijn tweede geel. 'Ik raak zijn been terwijl ik vol voor de bal wil gaan. Daar kan je geel voor geven, die eerste was dom.'

Foto: Wil Kuijpers

Trainer Leonid Slutskiy vond het jammer, maar begreep de kaart wel en beschermde Bazoer na afloop. 'Als je moe bent, is het moeilijk jezelf onder controle te houden. Ik accepteer de beslissing van de scheidsrechter.'

'Goede start van competitie'

De trainer was sowieso goed gemutst. 'Dit is toch een goede start van de competitie. Je bent van tevoren altijd bang hoe de vorm is na de voorbereiding. Dat kun je in oefenwedstrijden niet zien. Maar achteraf kan ik zeggen dat ik tevreden ben. We komen twee keer op voorsprong en probeerden heel vaak te counteren. Ik ben tevreden over het niveau van het team.'

Foto: Wil Kuijpers