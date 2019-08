Wolkbreuk zet kasteel Doetinchem onder water: 'De tapijten zijn echt zeiknat'

In Het Koetshuis staan antieke meubels, Perzische tapijten en andere kostbaarheden. Het water tastte alles aan en dus moest alles naar buiten toe en afgedroogd.

'Het regende zo hard, dat het hele voorplein volstroomde met water', zegt bedrijfsleider Ilco Geurts. 'Toen hebben we samen een dam gebouwd, al waren we toen al wel te laat. Maar als we de mat niet hadden weggetrokken en het putje niet verder open hadden gemaakt, had het water waarschijnlijk nog hoger gestaan.'

Zaak voor de verzekering

De nat geworden tapijten zijn een dag na de wolkbreuk nog niet opgedroogd. Mogelijk wordt het een kwestie voor de verzekering. Hoe groot de financiële schade is, is nog niet te zeggen. 'We zijn verzekerd, ja', aldus Geurts. 'Maar we hebben er wel flink veel werk aan.'

Het kasteel opende zaterdag nog niet de deuren: alleen het terras was toegankelijk. De bedoeling is zondag weer volledig open te zijn.