Hoge zwijnensterfte Veluwe 'één groot raadsel'; varkenspest uitgesloten

Het aantal zwijnen dat dit jaar met onbekende doodsoorzaak op de Veluwe gevonden wordt, is uniek. 'Experts hebben dit nog nooit gezien', zegt Erik Koffeman van Faunabeheereenheid Gelderland. Volgens hem gaat het dit jaar inmiddels om zeventig zwijnen, waar twintig per jaar normaal is.

De Afrikaanse varkenspest kan het in elk geval niet zijn, zegt Koffeman. 'Dat is uitgesloten. Daar worden alle zwijnen op getest en daar hebben we binnen een dag de uitslag van.' Dat de zwijnen sterven van de honger is ook niet waarschijnlijk, zegt Koffeman. 'Het was juist een zeer voedzaam jaar voor de zwijnen.'

Meer dan dertig ziektes uitgesloten

Er zijn verschillende karkassen voor onderzoek naar het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) gestuurd. Die zijn verbonden aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Zo zijn al meer dan dertig mogelijke ziektes uitgesloten. 'Eén dier had longontsteking. Ook zijn er een aantal afwijkingen gevonden. Het probleem is dat er geen standaard in zit.'

Wolf

'Er wordt geopperd dat het dier stress krijgt door de aanwezigheid van de wolf', vervolgt Koffeman. 'Maar de plekken waar de dode dieren gevonden worden, komen niet altijd overeen met het leefgebied van de wolf.' Ook de invloed van de eikenprocessierups wijst hij van de hand. 'Die was er in januari nog niet.'

Luister hier naar de reactie van Erik Koffeman (tekst gaat door onder het fragment):

Extra onderzoek

Kortom, het blijft één groot raadsel. De Faunabeheereenheid Gelderland blijft echter wel nieuwsgierig. Gelukkig is er daarom extra geld voor onderzoek beschikbaar gesteld, vertelt Koffeman. 'Nieuwe karkassen kunnen daardoor onderzocht worden en als we zwijnen zien wankelen, schieten we ze af en sturen ze direct op naar het DWHC.'

Positief is dat er de laatste maanden een afname in de sterfte zit. Een invloed op de totale populatie heeft deze zwijnensterfte volgens Koffeman overigens niet. 'Deze aantallen vallen in het niet op het totaal.'