Schaker flink door de mand tijdens kampioenschap in Dieren

Een 19-jarige inwoner van Utrecht zal zich het afgelopen Open Nederlands Kampioenschap schaken in Dieren nog wel even herinneren. De schaker werd betrapt met een mobieltje met daarop meerdere schaak-apps. En dat is niet toegestaan.

Aan het kampioenschap in zaal Theothorne in Dieren deden afgelopen week ruim 460 schakers mee. De organisatie was al gewaarschuwd voor de Utrechter, die de laatst tijd opvallend steeg in de ranglijsten. Tijdens eerdere wedstrijden ging hij opvallend vaak naar het toilet, vermoedelijk om daar schaak-apps te raadplegen. En dat is toch echt tegen de regels van de schaaksport.

Betrapt door metaaldetector

De wedstrijdleiding bestelde voor aanvang van het kampioenschap een metaaldetector in de hoop de Utrechter met zijn telefoon te betrappen, maar de detector arriveerde te laat, meldt Koos Stolk van de wedstrijdleiding. 'Maar bij zijn laatste wedstrijd hadden we de detector wél, en toen was de dreiging voor hem voldoende om zijn telefoon af te geven.'

De zaak is overgedragen aan schaakbond KNSB. Volgens Stolk deden zich in Dieren verder geen onregelmatigheden voor.