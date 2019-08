Handtekeningen jagen bij NEC: 'Randy Wolters de beste, Bart van Rooij de knapste'

Twee meisjes gingen samen op handtekeningenjacht. 'Ik verwacht heel veel, vooral gezelligheid. Randy Wolters vinden we de beste speler. En de knapste? Bart van Rooij. En hij is zeker ook een goede speler.'

Van Rooij geniet van de Open Dag. 'Het is altijd leuk om even wat tijd te hebben voor de fans. Dit jaar gaan we voor een plekje in de play-offs. Dat is denk ik een realistisch doel.'

Wat oudere fans hebben zo hun twijfels. 'Het zal wel beter gaan dan vorig seizoen, want dat was NEC onwaardig. Ik verwacht veel van onze spits, die moet er wat meer in kunnen schieten.'

Een andere supporter is ook niet zo optimistisch. 'Ik kom hier al tachtig jaar, vanaf mijn zesde. Ik heb hier ook nog gevoetbald. Ik heb alles meegemaakt, maar vorig seizoen was een dieptepunt. Maar ik weet niet of het dit seizoen wel zoveel beter zal worden.'