Zó fors was de stortbui bij Rheden en dít was de oorzaak

DE STEEG -

Het was een flinke stortbui die Rheden vrijdag trof en onder meer het gemeentehuis in De Steeg blank zette. In korte tijd viel tot 80 millimeter regen en dat is meer dan er normaal in een maand valt, meldt MeteoGroup in Wageningen. Topper was Beek in de Achterhoek, met 93 millimeter nattigheid.