VIDEO | Enorme hoosbui zet huizen in Rheden onder water

door Bastiaan van Blokland

De spullen uit de kelder staan er wat verloren bij. Een paar kinderfietsjes, wat planken en een stofzuiger. Alles is nat; ze zijn in allerijl naar boven gehaald en moeten nu drogen in de garage, een etage hoger. Daar rolt het water van de hoosbui vrijdagmiddag pardoes de woning binnen. Er is geen houden aan.

Foto: Omroep Gelderland

Brandweer moet aan de bak

En dus is het ruimen geblazen. Want ook de voortuin stond even blank, en achter het huis werden de stoeptegels uit de grond gerukt door de kracht van het water. Een ravage. Verderop in de straat is het niet veel anders: overal kan de brandweer vrijdagmiddag en -avond aan de bak.

Het treinverkeer ligt lange tijd stil, zo'n honderd meter verderop. Bij de overgang aan de Mauritiusstraat checken mensen van ProRail het spoor. Is het wellicht verzakt door de watermassa? Later op de avond is het treinverkeer nog altijd niet hervat.

