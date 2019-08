Politie is op de hoogte van ongevraagde post van Nextdoor buurtapp

In de brief wordt bewoners opgeroepen zich aan te melden voor de Nextdoor buurtapp. 'In deze buurtapp delen we lokale tips en aanbevelingen voor bijvoorbeeld een klusjesman of oppas, bespreken we de veiligheid in de buurt, plannen we buurtevenementen en nog veel meer', staat te lezen in de brief.

De brief wordt steevast ondertekend door iemand die in de buurt woont, inclusief vermelding van de straatnaam maar zonder huisnummer. De politie in de gemeente Berkelland geeft via Facebook aan dat het meerdere meldingen heeft ontvangen naar aanleiding van de brieven.

Niet strafbaar

Strafbaar of misleidend is de brief niet. 'Deskundigen zullen zich moeten buigen in hoeverre er sprake is van strafbaarstelling. We roepen in ieder geval iedereen op altijd goed de voorwaarden te lezen behorende bij de app en dan pas akkoord te gaan. We begrijpen dat niet iedereen dat altijd doet, maar daarmee zijn er wel grenzen aan wat de politie voor burgers kan betekenen', waarschuwt de politie.

Deze brief viel bij meerdere huishoudens in de gemeente Ede op de mat (de tekst gaat verder onder de foto):

Een voorbeeld van de brief zoals die in de gemeente Ede werd verspreid. Foto: Omroep Gelderland

De Nextdoor buurtapp is legitiem en wordt in werkelijkheid gebruikt door veel Nederlanders. Toch roepen de deze week verstuurde uitnodigingen ook vragen op. Bij navraag in de straat van waaruit de brief verstuurd zou zijn is namelijk gebleken dat de persoon in kwestie er soms niets van afweet.

Aandacht van consumentenprogramma's

Consumentenprogramma Opgelicht?! besteedde er eerder deze week al aandacht aan en ook de Consumentenbond is op de hoogte. Wie akkoord gaat met de algemene voorwaarden, stemt er namelijk mee in dat zijn verstrekte gegevens gebruikt kunnen worden in de Verenigde Staten en andere landen waar met de Nextdoor-app gewerkt wordt.

In 2015 zette de Consumentenbond al uiteen hoe de Nextdoor-app werkt en wat de positieve punten en keerzijden van de app zijn.