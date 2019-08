Boeren breken wintervoorraad al aan: 'Buiten is voor koeien niets te halen'

Door de droogte groeit er minder gras en maïs, het belangrijkste voer voor bijvoorbeeld koeien. 'Normaal hebben boeren nog gras in kuilen opgeslagen zitten van vorig jaar, maar ook toen was het droog', zegt Mark Ormel, voorzitter van brancheorganisatie LTO Noord, afdeling Oost-Achterhoek.

Melkproductie loopt terug

Ormel, die zelf ook boer is in De Heurne, hoeft zijn koeien niet meer naar buiten te laten. 'Daar is niets te halen. Ze zijn nu dag en nacht binnen. Ik begin dus nu al aan het voer dat eigenlijk voor komende winter bestemd is.'

En dat terwijl vers gras niet alleen het lekkerst is voor de koeien, maar ook de hoogste voedingswaarde heeft. 'Het gras dat ze nu vreten is te geconserveerd', zegt Ormel. 'De melkproductie loopt daardoor iets terug.'

Flinke bedragen

De grootste kostenpost is echter extra voer. De aanschaf daarvan loopt in de miljoenen euro's, stelt Ormel. 'Je moet denken aan 10.000 tot 20.000 euro die je extra moet uitgeven om voer te kopen. Bij sommige bedrijven is de schadepost nog groter. Doe dat maal honderden boeren en je komt aan flinke bedragen. We zullen flink wat euro's moeten uitgeven om de voorraden aan te vullen.'

Melkveehouder Herman te Paske uit Aalten was vorig jaar door de droogte al 20.000 tot 25.000 euro extra kwijt aan voer. 'Daar is verder geen compensatie voor', zegt hij.

'Lastig om vrolijk te blijven'

In sommige landen worden boeren vanuit de overheid gecompenseerd, maar niet in Nederland. Ormel ziet dat graag anders: 'Het liefst wel. Het is in elk geval goed als onze beleidsmakers weten dat het probleem speelt.'

Hij gaat er niet vanuit dat de financiële strop boeren de kop kost. 'Maar velen zullen het wel in de portemonnee voelen. En dat niet alleen, het maakt het voor de boer ook lastig om er vrolijk onder te blijven.'