Drukte in ooit zo rustige Gelderse kloosters

Deze zaterdag was een drukke dag voor abdij Koningsoord, een vitaal klooster met ongeveer 20 zusters. De abdij was toneel van een grote markt, georganiseerd door het klooster met zeven andere kloosters uit Nederland en België. Op de markt waren ambachtelijke producten te koop, was een film te zien over de zusters en konden bezoekers kennismaken met Psalmen.

Weg van de drukte

Mensen die toch even de stilte willen opzoeken, brachten een bezoek aan het gastenhuis om te bidden, een kaarsje opsteken of aansluiten bij een gebedsdienst, zegt zuster Rafaël: 'Dan kunnen mensen toch even weg zijn van de drukte.'

Stilte en gebed vormen het hart van het bestaan van de zusters van Koningsoord. En dat is precies de reden dat mensen graag op bezoek komen, zegt zuster Rafaël. 'De rust, de stilte. Er komen best veel groepen in de weekenden.' De abdij heeft een gastenverblijf met 14 kamers, die vaak helemaal volgeboekt zijn. 'We moeten er echt aan denken dat het niet te veel wordt.'

Foto: Omroep Gelderland

Beperkt aantal gasten

Tijdens een bezoek aan het gastenverblijf kunnen mensen gebedsdiensten meevieren en meegaan in het ritme van het kloosterleven. Een populaire bezigheid, zo blijkt ook in andere Gelderse kloosters. Het Dominicanenklooster te Huissen, bijvoorbeeld. Het maximaal aantal gasten is daar bewust beperkt om de verhouding tussen de monniken en bezoekers in balans te houden. 'We hebben een niet hele grote capaciteit, er kunnen nu maximaal drie gasten per keer komen', zegt Romy van Swaaij van het klooster. 'De communiteit dunt wat uit, dus vroeger hadden we meer kamers.'

De hoeveelheid bezoekers is wisselend, zegt Romy, 'Maar in de loop der jaren is het wel toegenomen. Mensen zijn toch een beetje meer naar zichzelf op zoek.' Het is inderdaad een trend, constateert ook zuster Rafael ondanks het dalende aantal kerkgangers in Nederland. 'Alle kloosters hebben hiermee te maken.'