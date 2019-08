Wageninger Jeroen Dijsselbloem grijpt naast topfunctie IMF

Toen uit een nieuwe stemming bleek dat Georgieva kon rekenen op meer steun trok Dijsselbloem zich terug.

Via Twitter wenst hij zijn tegenstrever het beste toe in haar rol als IMF-voorzitter. 'Ik feliciteer Kristalina Georgieva met de uitkomst van de Europese stemming. Ik wens haar veel succes', laat hij weten via Twitter.

Politieke loopbaan

Dijsselbloem was in de jaren negentig namens de PvdA lid van de Wageningse gemeenteraad. Ook was hij twaalf jaar Tweede Kamerlid. In het kabinet-Rutte II was hij minister van Financiën en van 2013 tot 2018 fungeerde hij als voorzitter van de Eurogroep.

Nu is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Wageningen Universiteit en voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Zie ook: