Hoera, het is weer weekend! En dit kun je allemaal doen in Gelderland

Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

Apeldoornse Terrassen Parade

Genieten van een drankje op het terras, terwijl de meest uiteenlopende (straat)artiesten aan je voorbijtrekken? Het kan komende zondag in de Apeldoorn, waar meer dan twintig terrassen het toneel zijn voor de Apeldoornse Terrassen Parade. Tussen 13.30 en 17.30 uur trekt een bont gezelschap aan artiesten dwars door de stad, van terras naar terras, om het aanwezige publiek te vermaken.

Dutch Heli Day 2019

Ben je fan van helikopters, dan moet je zaterdag naar Stroe voor de tweede Dutch Heli Day. Op de Veluwe zijn zo'n twintig helikopters te zien, uit binnen- en buitenland. Denk bijvoorbeeld aan een heli van de Tsjechische luchtmacht en - voor de kenners - de Alouette III. Behalve een static show is er ook een aviamarkt, een springkussen voor kinderen en er zijn oldtimertractoren te zien.

Haring happen in Arnhem

Hollandse nieuwe? Nee, Hollandse nieuwe stijl! Een foodtruck met allerlei haringgerechten is zaterdag te vinden in Arnhem. Op het Willemsplein kun je terecht voor haring in combinatie met bijvoorbeeld sushi, taco's en tortilla's. Je kunt ze gratis proeven!

Shantykorenfestival in Ede

Zaterdag is het weer zover: het Shantykorenfestival in Ede vindt weer plaats. Er treden tien koren op, waaronder een Duits koor en de organiserende Shanty Zangers uit Ede zelf. In het centrum zijn vijf podia te vinden. Het festival begint om 12.00 uur en wordt om 17.00 uur door alle koren samen afgesloten op het Museumplein.

Kidspret in Lievelde

Waterbanen, stormbanen, springkussens, een interactieve game en andere leuke spellen. Sinds vorige week zijn ze te vinden op Kaasboerderij Weenink in Lievelde. Je kunt er nog tot komende zondag terecht. Komt dit weekend niet zo goed uit? Kidspret is deze zomer ook nog te vinden in Voorst, Borculo en Etten.

