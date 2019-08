Chaletpark handelt in strijd met wet, gemeente kijkt toe

Bewoners van chaletpark Tergouw in Oosterhout hebben recht op een nieuw netwerk voor gas en elektra, stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op basis van wet- en regelgeving. Dat nieuwe netwerk is voer voor discussie tussen bewoners en de parkdirectie. De gemeente Overbetuwe houdt zich afzijdig, maar heeft volgens bewoners ernstige steken laten vallen.

In 2015 werd permanent wonen op het voormalige vakantiepark gelegaliseerd. Tergouw is sindsdien een officiële wijk van de gemeente Overbetuwe. Eis voor het park was onder meer het aanleggen van een calamiteitenweg. Dat is ook gebeurd. Maar bij een woonwijk hoort ook een goed netwerk voor gas en stroom.

Park mag netwerk niet zelf beheren

Er ligt nu een sterk verouderd energienetwerk op het park. 'In de winter, als er veel stroom wordt gebruikt, zie ik mijn lichten soms gewoon knipperen', zegt bewoner Theo Jansen. Liander regelt gas en elektriciteit tot aan de aansluiting bij de ‘voordeur’ van het chaletpark. Tergouw voorziet bewoners vervolgens van gas en elektra. Maar dat mag niet, zegt de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

'Het park mag een elektriciteits- of gastransportnet niet zelf beheren. Het is verplicht hiervoor een netbeheerder aan te wijzen', benadrukt de ACM op basis van wet- en regelgeving. Dat zou Liander kunnen zijn, maar die neemt het verouderde netwerk niet over omdat deze niet aan de eisen voldoet.

Gemeente houdt zich afzijdig

De gemeente Overbetuwe houdt zich tot nu toe afzijdig. Het gaat immers om een afgesloten park dat door Tergouw wordt beheerd. 'In het algemeen geldt dat de eigenaar van de grond zich dient te houden aan de regels die voor de nieuwe bestemming gelden, en vanzelfsprekend ook aan de wetten, regels en eisen die in Nederland gelden voor bijvoorbeeld de infrastructuur. Zolang dat gebeurt en de veiligheid en de openbare orde niet in gevaar zijn, heeft de gemeente hier formeel geen rol in', stelt een gemeentewoordvoerder.

Maar er wordt dus wel degelijk in strijd met de wet gehandeld, aangezien Tergouw het energienetwerk zelf beheert. Er moet een netbeheerder worden aangewezen, want bewoners hebben net als iedereen recht op vrije keuze als het gaat om aanbieders.

'Steken laten vallen'

'Wij hadden het buitengewoon aardig gevonden wanneer de gemeente in 2015 had geëist dat alle infrastructuur op orde zou zijn. Dat had ons als bewoners ontzettend veel onrust gescheeld. De gemeente wast nu haar handen in onschuld, maar heeft steken laten vallen', stelt Henri Geerts, voorzitter van een bewonersvereniging op het park.

Hij wordt in die zienswijze gesteund door onder meer de lokale D66-fractie: 'Er hadden hele duidelijke kaders moeten zijn voor Tergouw toen in 2015 een woonbestemming op het park werd gelegd, maar dat is niet gebeurd', voegt fractievoorzitter Roel Eefting toe.

'Voor goed netbeheer is het noodzakelijk dat Liander op het park een nieuw gas- en elektriciteitsnet aanlegt', benadrukt een woordvoerder.

Maar dat kost geld, veel geld. Tergouw wil bewoners op laten draaien voor die kosten. Bewoners merken op dat ze al opdraaien voor aansluitkosten, ze vinden het niet nodig om ook mee te betalen aan de aanleg van een geheel nieuw netwerk. Jarenlang is er namelijk aan het park betaald voor onderhoud en de grond waarin moet worden gegraven is in veel gevallen eigendom van Tergouw.

Ondertussen zitten bewoners nog steeds vast aan de parkdirectie die hen van gas en elektra voorziet. Volgens bewoners tegen veel te hoge tarieven. In een gerechtelijke uitspraak is het park op het hart gedrukt dat ze maximaal vijf procent extra mogen vragen voor gas en stroom.

Mediator

Onlangs is in de gemeenteraad van Overbetuwe alleen besloten een onafhankelijke mediator aan te stellen die de gemoederen op het park tot bedaren moet brengen. Die mediator zal ook een einde moeten maken aan de financiële discussie over het nieuw aan te leggen energienetwerk. Het park en de bewoners staan daarin lijnrecht tegenover elkaar.