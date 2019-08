Pasveer en Bazoer vrezen Ajax: 'Maar er kan iets raars gebeuren'

Tekst gaat verder na de video:

Foto: Omroep Gelderland

'Het wordt zeker een interessant potje. Het is de landskampioen van vorig jaar en we weten hoe ze toen speelden. Thuis gingen we met 0-4 onderuit, die wedstrijd gaat nog wel door ons hoofd heen. Maar we weten hoe ze spelen', vertelt doelman Remko Pasveer die morgen 'gewoon' het doel zal verdedigen, ondanks zijn blessure in de voorbereiding.

Hij voorspelt dan ook een lastige pot voetbal. 'Maar we kunnen alleen maar winnen van Ajax, als we verliezen is het geen schande. We gaan vrij de wedstrijd in en het is de eerste wedstrijd van het seizoen. Er kan zomaar iets raars gebeuren.'

'Ik wil gewoon winnen'

Voor Riechedly Bazoer is de wedstrijd tegen Ajax een bijzondere. Hij speelde tussen 2012 en 2017 in Amsterdam. 'Ik kijk dan ook wel weer uit naar die wedstrijd. Het is leuk om die jongens te zien. Maar ik wil die wedstrijd gewoon winnen hoor.'

En ook Bazoer beseft dat dat niet gemakkelijk wordt. Maar de middenvelder houdt hoop. 'Ajax heeft een goed seizoen gehad vorig jaar, maar nu begint iedereen weer op 0. Iedereen heeft kansen in de eerste wedstrijd, want iedereen moet zijn team ook weer een beetje aanvoelen. Het kan een mooi potje worden.'