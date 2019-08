Speciale festivalbezoekers testen terrein Huntenpop in Ulft

Voor mindervaliden is het vaak letterlijk een drempel om een festival te bezoeken. Huntenpop vind het belangrijk dat een festival toegankelijk is voor deze speciale doelgroep en dus werd het terrein in Ulft getest door een aantal mindervalide festivalbezoekers.

Door: Davie Klein Gunnewiek

'Het is een stukje bewustwording voor de organisatie', zegt rolstoelgebruiker Rudie Liebrand. Hij is zelf een fervent festivalbezoeker. 'Ze doen iets niet expres, maar ze zijn vaak onwetend. Voor mensen in een rolstoel of slechtzienden kun je gewoon dingen aanpassen. Daar kunnen ze volgend jaar als organisatie weer rekening mee houden.'

Bij de mindervaliden toiletten bleek de helling wat te steil, waardoor het voor een rolstoelgebruiker lastig wordt om het toilet in te rijden. 'Dan moet je ook nog eens een deur losmaken, waardoor je weer een stuk naar achteren moet rijden. Dan heb je eigenlijk iemand nodig die je helpt', aldus Liebrand.

Organisatie neemt tips mee

Met deze waardevolle tips kan de organisatie van Huntenpop weer verder. 'We kunnen dat niet meer ter plekke aanpassen, want het is vijf voor twaalf', zegt John Haverdil namens de organisatie. 'Maar we kunnen dit wel terugkoppelen aan de leverancier die de toiletten vaker verhuurd.'

Een groep vrijwilligers binnen de organisatie van Huntenpop zorgt er al een aantal jaren voor dat mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking kunnen genieten van het Achterhoekse popfestival. 'We proberen het zo te maken dat ook deze doelgroep mee kan doen', zegt Haverdil.

'Mensen willen gewoon zelfstandig een biertje kunnen halen', zegt Haverdil namens de organisatie. 'Vroeger was de bar een halve meter te hoog, maar nu kunnen ze gewoon tot aan de bar rijden omdat we een verhoging hebben aangebracht.'

Ook de kassa's zijn wat lager gemaakt. 'Ze zijn op ooghoogte zodat je ook contact hebt met degene die de munten verkoopt', zegt Haverdil. 'Dingen zijn voor ons misschien vanzelfsprekend, maar dat betekent niet dat het ook meteen toepasbaar is voor mindervalide festivalbezoekers.'

Festivalbezoek is soms een drempel

Volgens Liebrand is het voor veel mindervaliden een drempel om een festival te bezoeken. 'Ze gaan niet als er bijvoorbeeld geen aangepast toilet aanwezig is of hebben andere argumenten om niet te gaan. Door de aanpassingen die Huntenpop heeft gedaan kunnen deze mensen ook gewoon naar het festival, zonder dat ze na hoeven te denken of alles wel geregeld is.'

Het festivalterrein werd goed gekeurd door de Ulftenaar. 'Volgend jaar nog een paar kleine aanpassingen en dan moet het helemaal goed komen', zegt Liebrand. De organisatie weet zeker dat Huntenpop volgend jaar weer een verandering gaat doorvoeren om het festivalterrein nog beter te maken. 'Elk jaar zet je weer een volgende stap', aldus Haverdil.