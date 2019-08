Loenense Moandag: pony's en honden stelen de show

In alle vroegte zijn ze maandag al in touw in Loenen. Daar wordt maandag de jaarlijkse Loenense Moandag georganiseerd. In het holst van de nacht begon de organisatie al met de opbouw. Hoogtepunt van de Loenense feestdag is de ponymarkt.

Het evenement trekt de laatste jaren gemiddeld 30.000 bezoekers uit de regio naar Loenen. 'Maar we doen meer dan alleen de ponymarkt', zegt Ap Gorsseling, voorzitter van de dag. 'We hebben een jaarmarkt, een kofferbakmarkt, terrassen met live-muziek en zo kan ik nog wel even doorgaan.'

De dag wordt dit jaar voor de dertigste keer georganiseerd, en vrijwel al die tijd was Gorsseling betrokken bij de organisatie. 'Ik ben er na twintig jaar mee gestopt, maar daarna ontstonden er allerlei problemen met het nieuwe bestuur', blikt hij terug.

Beluister hier de reactie van voorzitter Ap Gorsseling (de tekst gaat daaronder verder):



Het evenement dreigde zelfs even verloren te gaan, waarna Gorsseling besloot zijn schouders er weer onder te zetten. 'Dat was toen echt bijna einde verhaal, maar we hebben ons net op tijd weer kunnen inschrijven voor het volgende jaar.'

Hondenshow

Ook voor kinderen is er tijdens het feest genoeg te beleven. Zo kunnen ze ponyrijden, springen op het springkussen, bungeejumpen en een ritje maken in de draaimolen. Ook is er dit jaar een hondenshow. De organisatie benadrukt erop toe te zien dat zowel bij de ponymarkt als de hondenshow het welzijn van de dieren is gewaarborgd.

RTV Apeldoorn zal de Loenense Moandag de hele dag live volgen en vanaf locatie, op het voorplein van het dorpshuis, uitzenden.