Achterhoek zoekt oplossingen voor huisartsentekort in zomermaanden

Een huisarts uit de Egyptische hoofdstad Caïro? In de zomervakantie kan het zomaar in de Achterhoek, waar de druk op huisartsen groot is. Ook zij willen graag op vakantie en halen hun vervanging soms van heel ver. Veel plattelandsgebieden hebben in toenemende mate last van dit probleem.

Bij praktijk Richtershagen in Lichtenvoorde werken vier huisartsen. Zij willen allemaal graag op vakantie in de zomer. 'Maar dat kan niet tegelijk', zegt Jaap Brenninkmeijer. Hij is huisarts en voorzitter van de Huisartsenzorg Oost-Achterhoek.

'Mensen worden ouder'

'Sowieso is de druk de laatste jaren flink toegenomen. Niet omdat er minder huisartsen zijn, maar omdat mensen ouder worden, meer kwaaltjes krijgen en vaker naar de dokter gaan dan vroeger'. Bovendien is de Achterhoek populair bij ouderen, maar jongeren en ook jonge huisartsen vestigen zich minder snel in deze regio.

Puzzel

Voor Brenninkmeijer en zijn collega's wordt de puzzel elk jaar weer moeilijker. 'Dit jaar was tot nu toe het lastigste, maar op de valreep hebben we een waarnemer gevonden voor een aantal weken achter elkaar. ' De praktijk krijgt hulp van de Kader Kaplan. De Nederlandse huisarts woont met haar gezin in Caïro, maar is deze zomer tijdelijk in de Achterhoek. Juist dan wil ze graag aan het werk als huisarts, dus dat komt goed uit. 'Ik kon op veel meer plekken terecht. En ja, ik merk ook dat veel huisartsenpraktijken met hetzelfde probleem kampen.'

Noodoplossingen

Ook in andere delen van de provincie worstelen huisartsen met de zomervakantie. In bijvoorbeeld het rivierengebied worden de gaten gevuld door jonge freelance-artsen. Er is zelfs een app-groep zodat snel duidelijk is wie waar kan bijspringen. Dit werkt in principe goed, maar is natuurlijk ook een noodoplossing. 'Het is voor patiënten meesten niet prettig om voor één en dezelfde klacht soms drie doktoren te zien', aldus Brenninkmeijer.

Bij Richtershagen merken patiënten deze zomer amper iets van de vakanties van de artsen: 'Ze kunnen gewoon de hele zomer terecht en we hebben één vaste vervanger. '

Jonge dokters trekken

Wel maakt Brenninkmeijer zich zorgen over de toekomst: Dit wordt de komende jaren nog veel erger denk is, dus zaak is dat we jonge huisartsen naar de Achterhoek weten te trekken. Er zijn volgens hem al wat plannen in de maak met de ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk waarbij studenten geneeskunde dan al hun stages in de regio kunnen lopen zodat ze zich in een vroeg stadium al in de Achterhoek kunnen vestigen. 'En als ze dan eenmaal hier zijn, willen ze echt niet meer weg,' lacht Brenninkmeijer.