Criminelen produceerden amfetamine in drugslab Overasselt

De politie heeft twee zeecontainers met een professioneel ingericht drugslab voor de productie van amfetamine aangetroffen in Overasselt. Het drugslab aan de Ewijkseweg werd ontdekt toen donderdagmiddag brand uitbrak in een schuur op het terrein.

'Bij een warmtemeting nam de brandweer afwijkende waarden waar, bij twee zeecontainers die op het terrein stonden. In de zeecontainers werd een drugslab aangetroffen', meldt de politie. Nu wordt duidelijk dat het om een professioneel lab gaat voor de productie van amfetamine.

Nog geen aanhoudingen

Of de brand is ontstaan in het drugslab is nog niet duidelijk. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en de politie heeft de zaak in onderzoek. 'We sluiten aanhoudingen de komende tijd niet uit', zegt een politiewoordvoerder. De plaats delict wordt door zwaarbewapende agenten bewaakt.

Het vuur woedde in een schuur op een erf, waar ook een autogarage en paardenstal te vinden zijn. Die zijn niet in brand gevlogen. Alle paarden zijn ongedeerd. Bewoners moesten op afstand blijven tijdens de brand vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen.

Eerdere dumpingen

In januari werden in de nabijgelegen Rotsestraat in Overasselt gedumpte drugsvaten aangetroffen. Of die dumping verband houdt met het nu aangetroffen drugslab aan de Ewijkseweg kan de politie niet zeggen.

In oktober vorig jaar lekte een busje bovendien een kilometerslang spoor van drugsafval door Heumen en Nijmegen.

