Apeldoornse familie beklimt de Grossglockner: 'Het zal niet makkelijk worden'

'Wij zijn geen wetenschappers of onderzoekers, maar we willen wel iets doen'. Met die gedachte gaan Marella Reijenga en haar familie maandag een uitdaging aan in Oostenrijk. Ze beklimmen daar de hoogste berg van Oostenrijk: de extreem steile Grossglockner.

De Apeldoornse familie wil met de klimtocht geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding. 'Omdat we in de familie zelf ook helaas veel te maken hebben met de ziekte', vertelt de 20-jarige Marella. 'Onze opa is eraan overleden en mijn moeder is sinds kort schoon, maar moet nog altijd leven met de gevolgen van de ziekte.'

Toch gaan ze met z'n allen de berg op: naast Marella zelf ook haar partner, moeder, 13-jarige broertje en de vriend van haar moeder. 'Het zal niet makkelijk worden, zeker voor mijn moeder niet omdat ze veel sneller moe is dan voor de ziekte, maar we zijn er klaar voor.' Ook Marella zelf kent wat fysieke ongemakken. 'Ik heb veel last van mijn liezen. Maar wij hebben na de tocht misschien een paar dagen last, dat staat in geen verhouding met het leed dat kankerpatiënten moeten doormaken.'

Online volgen

De Grossglockner is 3.798 meter hoog. De familie hoopt in totaal 500 euro op te halen met hun 15 kilometer lange wandeling. 'We zitten net iets over de 400 euro, dus we gaan de goede kant op.' 'En mensen kunnen ons online volgen. We gaan, als de verbinding meewerkt, nog even live op Facebook.'

De tocht van de familie begint maandagochtend rond 9.00 uur. 'We hopen toch wel rond 16.00 uur klaar te zijn', zei Marella kort voor de start op Radio Gelderland.

Luister het gesprek terug: