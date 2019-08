Olifant Pinky krijgt weer een maatje

Olifant Pinky krijgt een maatje. Eind deze maand verwacht Burgers' Zoo in Arnhem een vrouwtjesolifant uit Zweden die Pinky gezelschap houdt. Het dier was alleen na het overlijden van olifant Rekka, in april van dit jaar.

Bas Lukkenaar van Burgers' Zoo laat weten dat voor Pinky een maatje in het Zweedse Kolmarden, de dierentuin bij Nörrkoping, is gevonden. Net als Pinky gaat het om een viervoeter op leeftijd. 'We houden van oude vrouwen', grapt Lukkenaar.

Pinky en Rekka waren jaren samen. Lukkenaar: 'We merkten dat Pinky in het begin moeite had met het overlijden van Rekka, maar ze pakte de draad snel weer op. Haar verzorgers hebben haar extra aandacht gegeven.'

De dierentuin liet de ruim 50 jaar oude Rekka inslapen op 24 april. Eerder werd al een tumor in de blaas gevonden, de laatste weken van haar leven at ze slecht en vermagerde ze sterk.

Nieuwe olifant heet Saba

Het is de bedoeling dat de nieuwkomer, ze luistert naar de naam Saba, eind augustus haar opwachting maakt in de Arnhemse dierentuin. Dat transport gaat over de weg.

Lukkenaar houdt een kleine slag om de arm. 'Het mag tijdens het transport niet te warm zijn. Als het te heet is, het is immers zomer, dan moeten we het transport even uitstellen.'

