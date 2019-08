Speeltuinen in Terschuur zijn niet leuk, vinden de kinderen

Het grasveld zit vol kale plekken, de speeltoestellen zijn groen aangeslagen en de basket op een trapveldje staat er al decennialang. Volgens de planning van de gemeente Barneveld worden de speeltuinen in Terschuur pas in 2021 onder handen genomen. Bewoners vinden dat dat nog te lang duurt.

'Je wilt de jeugd iets kunnen bieden, zodat ze lekker kunnen buitenspelen in plaats van binnenzitten', vertelt Robert de Goeij. 'We missen vooral iets voor de kleinste kinderen van 0 tot 4 jaar', zegt Gineke van de Glind.

Zelf aan de slag

Beiden hebben samen met Plaatselijk Belang het heft in eigen handen genomen. Via de zogenoemde 'right to challenge' kunnen inwoners ideeën insturen als ze van mening zijn dat ze het sneller, beter en goedkoper kunnen doen dan de gemeente. En dat hebben ze gedaan.

Al snel hadden ze een werkgroep bijeen van inwoners die graag mee willen werken. 'Bij een bijeenkomst mochten alle kinderen komen om te tekenen wat ze in het dorp willen. Aan de hand daarvan zijn de leveranciers gaan schetsen', legt Van de Glind uit. 'Vijftig kinderen hebben hun tekeningen laten zien, dus ze kregen een goed beeld van wat er nodig is'.

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Plaatselijk Belang

Het doel is om vier speelplekken op te knappen. Die aan de Sanderstraat, Broekhuizenstraat en twee aan de Hendrik van de Craatsstraat. Na de bouwvak moet de schop in de grond. 'We verwachten dat we in september aan de slag kunnen gaan', vertelt De Goeij.