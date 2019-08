Hoera, het is kurkdroog in de Achterhoek!

door Melanie Lokate

'Normaal gesproken sta je hier tot aan je middel in het water,' zegt Felix Bokkers van Waterschap Rijn en IJssel. Maar nu staan we op de bodem van een sloot. Felix is samen met zijn collega's Henri Forkink en Toonie Weernink druk in bezig om een stuw te controleren.

Beton, rubber, olie alles wordt gecheckt

'Deze stuwen lijken klein, maar ze zijn heel erg belangrijk,' legt Bokkers uit. 'Ze moeten er normaal gesproken voor zorgen dat het water in het gebied blijft.' Al vervult de stuw zijn functie nu niet, straks moet hij dat wel gaan doen en dan is het belangrijk dat de stuw ook werkt. 'We kijken naar het beton, naar de rubbers, we zorgen dat alles goed in de olie zit zodat het straks weer gesmeerd loopt,' zegt Weernink.

De tekst gaat verder onder de video:



Afdammen nu niet nodig

Hoewel er geen water in de sloot zit, moet Forkink met zijn kraan toch nog wel het één en ander aan rommel weghalen. 'Dan kunnen we er goed bij en dan is de sloot ook direct weer schoon.'

In de Achterhoek liggen zo'n 500 stuwen. Iedere twintig jaar zijn ze aan onderhoud toe. 'We moeten normaal gesproken de boel afdammen,' legt Bokkers uit. 'Dat kost veel meer tijd. Nu kunnen we het allemaal zo zien, dus ieder nadeel heeft inderdaad zijn voordeel!'

Na een grondige inspectie kan deze stuw er weer tegen aan. 'Ja hoor deze kan weer tien jaar mee,' lacht Forkink.

Luister hier naar de radioreportage: