Vitesse kiest voor wat defensieve zekerheid tegen Ajax

Op de training viel vrijdag af te lezen dat Vitesse met een middenveld speelt met Bazoer en Serero. Dat betekent dat Bero naar linksmidden schuift en Grot zijn basisplaats verliest. De Russische coach Leonid Slutskiy kiest dus voor iets meer defensieve zekerheid.

Serero was pas 1,5 week in training bij Vitesse en speelde vorige week voor het eerst pas mee in een oefenwedstrijd tegen Leverkusen, maar Slutskiy posteert hem wel meteen in de basis.

'Niet stilgezeten'

'Hij heeft niet stilgezeten hè? Dan is het wat anders. Hij speelde mee op de Africa Cup en sloot daarom pas later aan. Hij is één van onze beste spelers, dus daarom speelt hij gewoon', vertelde coach Leonid Slutskiy vrijdag na afloop van de training.

Musonda

Verder was te zien dat Thomas Buitink en Charly Musonda gewoon op het trainingsveld stonden. Buitink kampte met een rugblessure en traint nu weer mee, een basisplaats is nog teveel gevraagd. Met Musonda wordt rustig aan gedaan. Hij had vorig jaar een slepende knieblessure en trainer Slutskiy wil geen risico's nemen. 'Hij is niet fit genoeg om 90 minuten te spelen, maar hij zal morgen wel in actie komen', aldus Slutskiy.

Vitesse verloor vorig jaar thuis met 0-4 van Ajax. Veel supporters verwachten weer zo'n lastige wedstrijd. 'Voor elke tegenstander in de wereld is Ajax moeilijk, niet alleen voor ons. Tegen Ajax beginnen met veel wisselingen in het team is niet ideaal. Maar we zullen het zien. Ik ben licht optimistisch voor morgen, maar het is altijd moeilijk tegen Ajax.'

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Karavaev, Doekhi, Obispo, Clark; Tannane, Serero, Bazoer, Bero; Matavz en Linssen.