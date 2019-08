'Militaire parade' in tuin Afferden, gemeente wist van niets

De gemeente Druten wist niets van militaire oefeningen en parades in een boerderij in Afferden. Dat zegt waarnemend burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld vrijdag tegen Omroep Gelderland. De politie deelde vermoedens wel met 'gespecialiseerde instanties', maar tot ingrijpen kwam het niet.

De boerderij aan de Kerkdam blijkt toneel te zijn geweest van trainende soldaten en militaire parades van de niet-erkende republiek Chameria in Albanië en Griekenland. De vlag van de officieuze republiek wapperde voor de woning. Aan het hoofd stond de zelfbenoemde ’president in ballingschap’ Festim Lato. Zijn lichaam werd in juli gevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal. Hij was de bewoner van de boerderij en kwam om door een misdrijf.

Burgemeester Van Rhee-Oud Ammerveld laat weten dat zij tot vrijdagochtend niet op de hoogte was van de militaire oefeningen en parades in de boerderij van Lato. 'De politie stelde mij wel op de hoogte van zijn dood, maar dit is nieuw voor mij', zegt de burgemeester.

Meerdere bewoners in stapelbedden

Toch namen ambtenaren in 2018 wel degelijk een kijkje in de boerderij omdat er signalen waren over meerdere bewoners. Controleurs troffen toen inderdaad meerdere mensen die duidelijk in het pand woonden en sliepen in stapelbedden. 'Dat was in strijd met de bestemming van de boerderij. De boel is toen korte tijd op slot gegaan', aldus een gemeentewoordvoerder. Toen de controleurs nogmaals op bezoek gingen, waren de andere bewoners verdwenen.

'Niet gericht tegen inwoners van Druten'

Voor de gemeente was de kous daarmee op dat moment af, zegt burgemeester Van Rhee-Oud Ammerveld. Erg verontrustend vindt zij het nieuws of militaire oefeningen vooralsnog niet. 'Je hebt het misschien liever niet in je gemeente, maar rondlopen in een militair uniform is op zich niet verboden. En als ik het goed begrijp, waren de oefeningen niet gericht tegen inwoners van Druten.'

Politie

Eventuele strafbare feiten zijn volgens de burgemeester een zaak voor de politie. Die wijst er in een reactie ook op dat het niet verboden is om in uniform rond te lopen, te marcheren of te salueren. 'Zolang er geen machtsmiddelen worden toegepast waarvoor geen toestemming is en zolang de wet niet wordt overtreden, is er geen wettelijke basis om op te treden', schrijft de politie.

Vermoedens

De politie laat weten dat er wel vermoedens waren, en dat die zijn gedeeld met gespecialiseerde instanties. Maar echte aanleiding voor ingrijpen was er niet in Afferden.

Belang van tips

De politie wijst verder op het belang van tips. Eind 2017 leidde een tip over strafbare feiten wel tot een controle door de politie. Over de aard en het resultaat doen de politie geen mededelingen. In februari 2018 assisteerden agenten de gemeente Druten bij de controle op overbewoning.