Gezond de zomer door: Ziekenhuis Ede informeert over voeding en bewegen

'De zon is weer volop aanwezig de komende maand, daarom staat nu in Ziekenhuis Gelderse Vallei het thema ‘Gezond de zomer door’ centraal', zo stelt het ziekenhuis donderdag in een persbericht.

Naast algemene informatie over voeding en bewegen is er informatie te vinden over gezondheid in de zomer. Zoals informatie over ‘veilig eten’, zomerfruit en zomerse recepten, veilig zonnen en noodzakelijke vaccinaties voor een gezond verblijf in verre oorden. De infotheek is in de centrale hal en gratis toegankelijk.

Over de Infotheek

Bij de Infotheek, te vinden in de centrale hal van het ziekenhuis, is in de zomermaanden allerlei informatie over ‘Gezond de zomer door’ te vinden.

Gezond eten



In de zomer kunt u volgens de ziekenhuismedewerkers profiteren van al het zomerfruit wat er te krijgen is. Door fruit te eten van het seizoen eet u lekker, gezond en bovendien goedkoper.Meer informatie hierover én een aantal zomerrecepten zijn te vinden bij de infotheek van het ziekenhuis.

Veilig op vakantie

Tijdens vakantie hebben mensen soms last van een voedselinfectie. Het ziekenhuis geeft tips over hoe gezond te eten op de camping. Ook veilig barbecueën komen aan bod. Er is tevens informatie te vinden over reizen buiten West-Europa: welke inentingen zijn nodig voor welke landen?



Verantwoord zonnen

De zon geeft energie, vitamine D en verbetert ons humeur. Maar teveel zonlicht is niet goed voor onze huid. Hoe kunt u veilig van de zon genieten? Door te weten wat zonkracht, huidtype en beschermingsfactor met elkaar te maken hebben.