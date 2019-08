Gedeputeerde Markink: 'Eén Achterhoekse gemeente geen voorgekookt plan'

Dat wordt geopperd door René Hoijtink. Hij is raadslid van Oost Gelre én luis in de pels van de Achterhoek Raad.

Hoijtink reageert op de oproep van Boumans tot eenheid in de Achterhoekse politiek. Bedrijfsleven en organisaties verbazen zich volgens de Doetinchemse burgemeester over de geschillen die er soms zijn tussen Achterhoekse gemeenten onderling. Ze kloppen bij Boumans herhaaldelijk aan voor een herindeling naar één gemeente. Daarom waarschuwt Boumans de politiek die roep te laten verstommen door beter samen te werken.

Verborgen agenda

Hoijtink kijkt niet op van de vermeende vingerwijzing voor een fusie. ‘Eén Achterhoekse gemeente is een verborgen agenda van gedeputeerde Jan Markink’, zegt de voormalige wethouder uit Groenlo. ‘Daar heb je mee te dealen, elke keer worden er weer ballonnetjes opgelaten. Vroeg of laat komt het er van, ze willen hun zin doordrijven. Ik vermoed dat Boumans op die basis is benoemd.’

‘Er is geen verborgen agenda’, reageert gedeputeerde Jan Markink. ‘Hij heeft dat al eerder naar buiten gebracht, maar het is niet aan de orde. We kijken als provincie hoe we de democratie levend kunnen houden en we vinden de Achterhoek Board en de Achterhoek Raad een stap in de goede richting. Maar daar moet je wel invulling aan geven en in dat opzicht zijn we het met Mark Boumans eens.’

Markink wijst ook de aantijging van de hand dat Boumans met ‘een missie’ in Doetinchem is benoemd. ‘Hij is er niet met een opdracht neergezet. Zo werkt dat niet. René slaat de plank mis. De democratie is aan het veranderen, met bijvoorbeeld ook burgerinitiatieven. Die stappen moet je bij kunnen houden.’

Uitgelezen kans

Boumans staat mede aan de wieg van de regionale samenwerking tussen bedrijfsleven en organisaties met de lokale politiek, voor één sterke Achterhoek. Voor die Achterhoekse vuist is er een Achterhoek Board (met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, organisaties en politiek) en een Achterhoek Raad (afgevaardigden lokale politieke partijen) in het leven geroepen. Voor het belang van een sterke Achterhoek richting Arnhem (provincie), Den Haag (Rijk) en Brussel (EU).

‘Ik ben altijd tegenstander geweest van de Achterhoek Board, er ligt geen legitieme basis onder. Er is een bestuurslaag gecreëerd die niet in het staatsrechtelijk bestel bestaat’, zegt Hoijtink.

Gaat het politieke bestel op de schop? Hoijtink: ‘Dat willen ze. Ze zien het als een uitgelezen kans om de lokale politiek en de lokale politieke partijen uit te schakelen. Bij één gemeente Achterhoek heb je geen lokale politieke partijen meer.’

Regiodeal

Maar de succesvolle lobby voor de Regiodeal dan? Er komt 20.000.000 euro vanuit Den Haag naar de Achterhoek. ‘Ze dwepen met de Regiodeal, maar die was er sowieso wel gekomen’, reageert Hoijtink. ‘Meerdere regio’s hebben 20.000.000 euro gekregen.’

Markink: ‘Dat is niet waar. Er zijn twee regio’s die 20.000.000 hebben gekregen: de Vallei en de Achterhoek. Arnhem en Nijmegen hebben bijvoorbeeld niets gekregen. Hij kan dat zo niet zeggen.’

De 20.000.000 euro is cofinanciering, het bedrag wordt verdubbeld door de zeven Achterhoekse gemeenten. ‘Mark Boumans had het over 27.000 arbeidsplaatsen die ingevuld moeten worden, dáár moeten de schouders ondergezet worden. Daarvoor is de Regiodeal belangrijk’, aldus Markink.

Handen aan de ploeg

De vakantievierende Boumans verwijst voor een reactie naar burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk en hij onderschrijft de laatste woorden van Markink. ‘Voor die 27.000 vacatures en de mobiliteitsvragen moet je samenwerken, als losse gemeente krijg je dat niet ingevuld’, zegt Bengevoord. ‘Daarom moeten we stoppen met kibbelen, de handen moeten aan de ploeg. We hebben zeven sterke gemeentes en als die goed samenwerken, dan kunnen het zeven goede gemeentes blijven.’

Bengevoord vindt dat de samenwerking beter kan. ‘Alleen als het voor een gemeente zelf even goed uitkomt. Dat baart me zorgen. Een aantal dingen krijg je als kleine gemeente niet voor elkaar. Als we op een goede manier als één gebied naar buiten treden dan is een herindeling niet nodig. Dat is ook niet de insteek.’

Kramp

Met betrekking tot de toekomstige 27.000 vacatures in de Achterhoek heeft Hoijtink wel een advies voor het bedrijfsleven. ‘Moeten wij als lokale politiek dit soort problemen oplossen? Kramp wordt er altijd uitgelicht, maar de laatste vestiging van Kramp staat in Utrecht, hoor. De studenten wilden niet naar Varsseveld komen. Zorg dan voor betere arbeidsvoorwaarden! Zoals de Nedap in Groenlo doet, daar werken studenten uit Utrecht en Amsterdam.’

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier