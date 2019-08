Opvallende oproep politie Ede: 'Inbraken gezocht'

Het Edese politiekorps doet donderdag een opvallende oproep vanwege een mogelijke reeks inbraken aan de Edeseweg in Bennekom. 'In de nacht van 26 op zaterdag 27 juli zijn er omstreeks 03.00 uur in de nacht drie inbrekers aangehouden in Bennekom', zo meldt de politie op hun Facebookpagina.

Agenten kregen een melding dat er een voertuig verdacht geparkeerd stond aan de Edeseweg in Bennekom. Daarbij zouden twee mannen gezien zijn die met spullen aan het slepen waren van en naar de auto. 'Ter plaatse troffen wij één van de mannen aan. Hij had inbrekerswerktuigen bij zich en kon niet goed vertellen waarom hij daar was. Daarop is hij aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.'

Meerdere inbraakpogingen

De zoektocht naar de andere man werd abrupt onderbroken door een melding van een verdachte situatie dicht in de buurt. Daar zouden twee mannen door de straat lopen en veel interesse hebben voor de woningen. 'Wij zijn toen met meerdere eenheden gaan zoeken naar deze twee mannen en troffen ze kort daarna aan in de buurt. Al snel werd er door de collega’s een link gelegd van deze mannen naar de eerder aangehouden verdachte. Daarom zijn ook deze mannen aangehouden en overgebracht naar het politiebureau', verklaart de politie.

Op dit moment zijn er twee woninginbraken die te linken zijn aan deze drie personen. Het heel goed mogelijk dat er nog meer (poging) inbraken geweest zijn in deze periode. Agenten zijn de volgende dag de wijk in gegaan en hebben een buurtonderzoek gedaan. Ze hebben echter lang niet iedereen kunnen bereiken. 'Waarschijnlijk omdat er veel mensen met vakantie zijn', vermoedt de politie.

Even dubbelchecken

De politie is benieuwd of er meerdere inbraken gepleegd zijn in deze tijd. Daarom vragen ze om nog een keer extra de planten water te gaan geven bij je vakantieadres of de post op te halen. 'Het kan maar zo zijn dat er ongewenst bezoek is geweest. Mocht dat het geval zijn, bel ons dan direct op 0900-8844', besluit het Edese politiekorps.